TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan avukat gözaltına alındı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda söz alan avukat Aryen Turan, terör örgütü yandaşlarının "TSK kimyasal silah kullandı" iftirasını gündeme getirmişti.

Bunun üzerine bazı avukatlar bu iftira içerikli konuşmaya tepki göstermiş ve arbede çıkmıştı.

Turan'ın bu konuşmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve resen soruşturma başlatılmıştı.

Konuşma kayıtlarına da el konulan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Aryen Turan ifade işlemleri için İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.