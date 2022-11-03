TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan avukat gözaltına alındı
Kaynak: AA
İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri süren ve hakkında soruşturma başlatılan avukat Aryen Turan gözaltına alındı.
İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunda söz alan avukat Aryen Turan, terör örgütü yandaşlarının "TSK kimyasal silah kullandı" iftirasını gündeme getirmişti.
Bunun üzerine bazı avukatlar bu iftira içerikli konuşmaya tepki göstermiş ve arbede çıkmıştı.
Turan'ın bu konuşmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve resen soruşturma başlatılmıştı.
Konuşma kayıtlarına da el konulan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan Aryen Turan ifade işlemleri için İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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