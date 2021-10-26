TSK'nın karşısına çıkmaya korktular

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarını yoğunlaştırdığı Barış Pınarı bölgesinin güneyindeki Rakka'nın Ayn İsa ve Haseke'nin Tel Tamir ilçelerine yığınak yapmaya çalışan PKK/YPG terör örgütüne, çatışma bölgesine gelmek isteyen bazı teröristler karşı çıkmaya başladı.

Bölgeye yakın güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre terör örgütünün ağır kayıplar verdiği Ayn İsa ve Tel Tamir bölgesine, eğitim kamplarından getirmek istediği Haseke'de 370 ve Rakka'da ise 310 terörist TSK ile çatışmaya girmemek için operasyon bölgesine gelmeyi reddetti.

TRT Haber'in haberine göre, kamptan kaçmaya çalışan 680 teröristin PKK/YPG terör örgütünün sözde cezaevlerine kapatıldığı öğrenildi.

"DENEYİMLİ ÜST DÜZEY TERÖRİST KALMADI"

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yüzde 80'i gibi terör örgütüne emir komuta edecek yani deneyimli üst düzey terörist kalmadı. Türkiye, insancıl ve ikna etme yöntemleriyle çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün ana merkezi diye bir şey kalmadı, PKK'ya bağlı dağınık örgüt grupları var. Örgütsel bir bütünlükleri artık kalmadı. Teröristlerin kaçması örgütsel çözülmenin işareti."