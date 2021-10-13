TSK'nın İKA ailesi büyüyor! ACROB göreve başladı

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13 Ekim 2021 Çarşamba 13:33:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 13:33:00

TSK'nın İKA ailesi büyüyor: ACROB hafif sınıf insansız kara aracı görevde

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Yerli imkanlarla geliştirilen yüksek hareket kabiliyetine sahip uzaktan kumandalı insansız kara aracı (İKA) ACROB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandı.

Yerli imkanlarla geliştirilen, her türlü hava ve arazi şartlarında faaliyet gösteren "ACROB" hafif sınıf insansız kara aracı göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ACROB'un videosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Yerli imkanlarla geliştirilen ACROB hafif sınıf insansız kara araçları her türlü hava ve arazi şartlarında, değişik görüş koşullarında, 3 kamerası, hızı ve atikliğiyle keşif/gözetlemede güvenlik güçlerimizin minik yardımcıları olarak görevde!"

Etiketler : ACROB Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
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