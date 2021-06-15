TSK'dan NATO uçağına takviye
Kritik NATO Zirvesi sonrası Türkiye'nin Avrupa'daki konumu güçleniyor. Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağının NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kaydedildi:
"NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı."
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