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31 Ocak 2022 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 15:00:00

TSK'dan Azerbaycan ordusuna büyük destek

Kaynak: İHA

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TSK, Azerbaycan komandolarının eğitimine desteklerini sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla yeni kurulan Kara Kuvvetleri Harekatı birliklerinin hizmet ve muharebe faaliyetlerinin düzenlenmesine özel önem verildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subayları Azerbaycan komandolarının hazırlık ve eğitimine desteklerini sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in talimatıyla yeni kurulan Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) birliklerinin hizmet ve muharebe faaliyetlerinin düzenlenmesine özel önem verildiği belirtildi. Açıklamada, TSK subaylarının katılımıyla düzenlenen eğitimlerde kazanılan deneyim sayesinde komandoların yüksek düzeyde savaşa hazır durumda kalmasının sağlandığı ve pratik becerilerini geliştirdikleri kaydedildi.

Gerçek savaş koşullarına uyarlanmış şekilde yapılan tatbikatlar sırasında komandoların arazide askeri helikopterler ve diğer harekat yöntemlerini gerçekleştirdiği ifade edildi. Tatbikatlar sırasında komandoların, engel parkurunu geçme, dağlık alanlarda savaşma, savunma derinliklerine sızma ve yerleşim yerlerinde direnen sabotaj grubunu kuşatma ve etkisiz hale getirme görevlerini başarıyla gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri AZERBAYCAN ALİYEV
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