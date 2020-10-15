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15 Ekim 2020 Perşembe 17:01:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 17:01:00

TSK, Yunanistan'a görünmez diyerek satılan denizaltıların görüntülerini paylaştı! Yunan basını şokta

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntü Yunanistan tarafından oluşturulmaya çalışılan algıyı yıktı. "Görünmez olduğu" ve "Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği" öne sürülen Yunan denizaltıların anbean takip edildiği ortaya çıktı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan’daki bazı haber sitelerinde "Yunan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilemediği"ne yönelik iddialara paylaştığı görüntüyle yanıt verdi.

AA'da yer alan habere göre, Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, "Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği" ileri sürüldü.

Haberlerde ayrıca "görünmez olduğu" savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi.

Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetlerinin yüzer ve uçar unsurlarınca Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

Öte yandan "görünmez " olarak nitelendirilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı. Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkati çekti.

Güvenlik uzmanları bu durumun, Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.

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