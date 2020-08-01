TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 6 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.