TSK eğitmişti... İlk mezunlarını verdi

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21 Kasım 2020 Cumartesi 17:38:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 17:38:00

TSK tarafından eğitilen Libyalı askeri öğrenciler ilk mezunlarını verdi

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Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Libyalı askeri öğrenciler ilk mezunlarını verdi.

Türkiye ve Libya arasında geçen yıl imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libyalı askeri öğrenciler için hazırlanan eğitim programı ilk mezunlarını verdi.

AA'da yer alan habere göre, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK'nın Libya Görev Grubu Komutanlığı personeli tarafından 8 hafta boyunca Libyalı askeri öğrencilere eğitim verildi. Eğitim programının tamamlanmasıyla başkent Trablus'taki Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezinin açılışı ve Temel Muharebe Eğitimi Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Trablus'un Tacura semtindeki eğitim merkezinde düzenlenen törene Libya Başbakan Yardımcısı Ahmet Muaytik, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad, Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığının komuta kademesi ve görevli personeli ile eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından eğitim gösterileri sergilendi.

Eğitimini tamamlayan askerlerden biri törende yaptığı konuşmada, "Libya'yı barışa ve huzura ulaştırmak için, bu kutsal görevi en derin duygularla üstlendik. Tam iki ay önce bu eğitim merkezine katıldığımız andan itibaren Libyalı ve Türk komutanlarımız bizi çok iyi yetiştirdiler. Bizleri anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, atik ve kuvvetli olmamız için eğitip donattılar." ifadelerini kullandı.

- "LİBYA-TÜRK ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN EĞİTİM ALANINDAKİ İLK MEYVESİ"

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş da açılışı yapılan Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezinin, "Libya'nın askeri kadrolarını hazırlamayı ve onları en yüksek standartlara uygun olarak psikolojik, fiziksel ve profesyonel olarak geliştirmeyi amaçladığını" ifade etti.

Buradaki mezuniyetle birlikte "Libya-Türk askeri iş birliğinin eğitim alanındaki ilk meyvesini topladıklarını" belirten Nemruş, "Bu iş birliği bir tesadüf değil, başta din ve ortak kader olmak üzere çeşitli faktörlerin ortaya çıkardığı, tarihin derinliklerine dayanan bir iş birliğidir." diye konuştu.

Savunma Bakanı Nemruş, şöyle devam etti:

"Osmanlı donanmasının 16. yüzyılda en azılı cinayet ve yağma çeteleri olan Aziz ve Hanna Şövalyelerine karşı savaşı ve o dönemdeki en güçlü donanma olan İspanyol donanması ile yüzleşmesi ve şerri bu bölgeden kovuşu, Akdeniz'i tüm güvenlik, barış ve istikrarın bir arada olduğu bir göl haline getirmesi, tarihe altın harflerle yazılmıştır."

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu merkez, Libya ve Türk hükümetleri arasındaki meşru anlaşmalar çerçevesinde, yerel ve uluslararası kanunlara uygun olarak atılan cesur adımlardan birinin göstergesidir." dedi.

İki ülke arasındaki eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayan Kununu, "Profesyonellik ve meşruiyete dayalı olarak yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz 17 Şubat (2011) Devrimini ve sivil, anayasal devlet anlayışını korumaktır. Türk hükümeti de uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bizimledir." diye konuştu.

- MEZUN ÖĞRENCİLER BECERİLERİNİ SERGİLEDİ

Tören kapsamında Libyalı askerler, iki ülke arasındaki mutabakat muhtırası çerçevesinde aldıkları, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe eğitimleri ile el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha, ilk yardım, haritacılık, dağcılık ve koruma eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını göstererek tören alanında becerilerini sergiledi.

Askerler, koruma eğitimi kapsamında, korunan şahsın araçlı ve yaya intikali esnasında meydana gelebilecek tehlikelere karşı uygulanacak hareket tarzlarını icra etti.

Yine bu gösterilerde, muharebe sahası olarak belirlenmiş ve tehdit olarak değerlendirilen bir odaya baskın düzenleyen askerler, sis atarak ve "baş sallama ve omuz sıkma” metodunu kullanarak odayı temizledi.

Askerler ayrıca eğitim merkezindeki kuleden örümcek, kaplan, kalça ve hücum metodu, helikopter ve fast drop tekniği ile inişler gerçekleştirdi.

Mezun öğrenciler, tören alanındaki yaş kütüğüne mezuniyet anısına dönem plaketi çaktıktan sonra Libya Ordu Andı'nı okudu. Etkinlik, marş eşliğindeki geçit töreni ile sona erdi.

Türkiye ve Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 27 Kasım 2019'da mutabakat muhtırası imzalanmıştı. 

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