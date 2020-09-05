TSK'dan Yunanistan sınırına tank sevkiyatı

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 16:16:00
TSK, tankları Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırıyor
Kaynak: IHA
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Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.
Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuşlu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.
Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne’ye sevk edilmesi bekleniyor.
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