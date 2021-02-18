  • BIST
    1540.59
  • Dolar
    7,0001
  • Euro
    8,4415
  • Altın
    401,1070
İstanbul
1 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atina'da Çeşme yaygarası: Türkiye'nin adımıyla endişelendiler
Bugün hava nasıl olacak? Kritik uyarı geldi
Türklerin verdiği ilanı hazmedemediler!
NATO'dan Türkiye açıklaması: Çok önemli müttefik
Test çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz
ABD'den tepki çeken sessizlik! PKK sorusuna cevap veremedi
TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Pankartlı evlilik teklifi
Mide hastalıkları da ağız kokusu yapar
Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu
İdrar kaçırma, şeker hastalığı belirtisi olabilir
Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Kovid-19 korkusu diş sorunlarını arttırdı
Etkinlik ve oyunlarda çocuğunuzu gözlemleyin
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
'Kovid-19 aşısında öncelik' iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı
Endonezya'dan Türk yapımı İHA'lara övgü
Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi
İstanbul dahil 5 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
Başkan Erdoğan: Mart ayı başında kademeli normalleşme başlıyor
Çad'ın güneyinde çobanlarla çiftçilerin çatışmasında 35 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
Bir övgü daha... "Dünya için güzel bir örnek"
18 Şubat 2021 Perşembe 08:04:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 08:07:00

TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi'nin 8 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 8 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.

Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.

Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek.

Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 8. maddenin kabul edilmesinin ardından, birleşime ara verdi. Adan, aranın ardından komisyon yerine oturmayınca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı TBMM TSK
Filtreyle gelen gençlik!

Filtreyle gelen gençlik!
Ece ve İsmail YK düeti geliyor

Ece ve İsmail YK düeti geliyor
Türkiye'de Kendall'dan daha güzelleri var!

Türkiye'de Kendall'dan daha güzelleri var!
Kankalar kampta

Kankalar kampta
Hayatında kavgaya yer yok

Hayatında kavgaya yer yok
Çağla'dan Ahmet Kural'ın Kıbrıs setine ziyaret

Çağla'dan Ahmet Kural'ın Kıbrıs setine ziyaret
Kendi kanıyla bakım yaptırdı

Kendi kanıyla bakım yaptırdı
Set dönüşü faciaya kılpayı

Set dönüşü faciaya kılpayı
'Yalansız seviyorum' itirafı

'Yalansız seviyorum' itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER