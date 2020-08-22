TSK, NATO uçağına yakıt ikmali yaptı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medyya hesabından Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO birliklerine destek kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" denildi.
#NATO birliklerine destek kapsamında, @NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/ISepP5pXDx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2020
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