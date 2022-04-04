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04 Nisan 2022 Pazartesi 16:06:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 16:13:00

TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Kaynak: AA

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Şehit aileleri ve gaziler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da katıldığı İstanbul Valiliğince organize edilen iftarda bir araya geldi.

İstanbul'da şehit aileleri ve gaziler, Valilikçe organize edilen iftarda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ile kuvvet komutanlarının da katılımıyla Şişli'de bir otelde gerçekleşen iftar buluşmasında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Akşam ezanının okunmasının ardından duayla oruçlar açıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ramazanda indirildiğini hatırlatan Yerlikaya, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesinin de bu ayın içinde bulunduğunu ifade etti.

Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ilahi azaptan kurtuluş olduğunu belirten Yerlikaya, bu kutlu ayın ülkeye, gönül coğrafyasına ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

"Göğsünüzde taşıdığınız madalyalar bu milletin şerefidir, onurudur"

İslam inancında şehitliğin yüce bir makam olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'de kendilerine nimet verilen dört kesimden bahsedildiğini, bunların peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimseler olduğunu dile getirdi.

Vatan sevgisinin imandan geldiğini vurgulayan Yerlikaya "Şehitlik ve gazilik; vatan, devlet, millet, bayrak ve ezan sevgisinin en taçlanmış halidir. Kahraman ordumuz, tarihinden gelen o asil duruşuyla, dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan savunmasında en büyük gücümüz, en büyük dayanağımızdır." dedi.

"Şehadete bir gül bahçesine girer gibi koşan evlatlarınız, kalbimizin en müstesna yerinde ebediyen yaşamaya devam edecekler." diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerimiz, göğsünüzde taşıdığınız madalyalar bu milletin şerefidir, onurudur. Hakkınızı hiçbirimiz, hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Bu devlet, bu millet sizlerin kıymetini ve değerini asla ama asla unutmayacak. Şehitlerimizin aziz canlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla müdafaa ettiği bu vatanı onlara layık olacak şekilde her daim korumaya devam edeceğiz, yeter ki dualarınızı üzerimizden eksik etmeyin. Bizler için en büyük ödül sizlerin hayır dualarıdır."

Vatanını canından aziz bilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yerlikaya, bayrağın sonsuza dek dalgalanması, ezanın susmaması, İstiklal ve istikbal için canlarını hiçe sayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Program, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un yemek duasıyla sona erdi.

Etiketler : Prof. Dr. Safi Arpaguş TSK komuta kademesi şehit aileleri ve gaziler
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