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02 Kasım 2023 Perşembe 12:06:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 12:06:00

"TSK, Gazze'de insani yardım ve tahliye için hazır"

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin, “Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail saldırılarının ardından Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına ilişkin soruya, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır" yanıtını verdi.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.

"F-16 TEDARİKİ İÇİN HEYETLERİN GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI"

ABD'den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, heyetlerin teknik toplantılarını tamamlandığını ve ABD'deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Kaynaklar, "Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı gazze yardım
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