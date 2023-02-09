TSK, deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası kuruldu.

Depremle ilgili taleplere masa aracılığıyla yanıt verilirken arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması için depremin hemen ardından "hava yardım koridoru" oluşturuldu. Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu hava araçları, deprem bölgesine koridor üzerinden ekipmanlarıyla beraber arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşıyor.

Deprem bölgesinden alınan yaralılar da aynı uçaklarla diğer illere götürülüyor.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar hava yardım koridorundan 180'i 8 Şubat Çarşamba olmak üzere 519 sorti destek uçuşu yapıldı. Koridor üzerinden en son Kütahya'dan 350 madenci, İzmir'den 500 madenci deprem bölgesine taşındı.