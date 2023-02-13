TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu
Kaynak: TRT Haber
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8. Komando Tugayı'nın Hatay'da arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlar için seyyar tuvalet kurulumuna devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, TSK'nın deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurulumunu tamamladığı belirtilerek, "Beraberiz Türkiye" ifadesine yer verildi.
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