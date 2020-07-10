  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8674
  • Euro
    7,7635
  • Altın
    396,9880
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye dünyada en çok uluslararası yardım yapan ülkedir
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
BM Libya Misyonu, Cenevre'de Akile Salih ile görüştü
Hong Kong, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle okulları erken tatil etti
Trump'tan uyuşturucu kaçakçılarına gözdağı
KKTC Başbakanı Tatar: Ayasofya 1453'ten beri Türk'tür, camidir
DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi
Bulgaristan ve Hırvatistan'dan avroya geçiş adımı
“İnananların kardeşliğini pekiştiren ve gençliğin heyecanını imgelendiren bir gelişme”
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 191 bin 883'e ulaştı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 938'e yükseldi
Fransa'nın Lille kentinde duruşmalarda başörtüsü yasağı getirildi
Necip Fazıl'ın 55 yıl önce söylediği Ayasofya sözleri sosyal medyayı salladı!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya açıklaması: Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Ayasofya' paylaşımı
Kovid-19'u üç boyutlu görüntüleyen Türk bilim insanlarının yeni hedefi
'Bataklık Operasyonu' şüphelilerinin şirketlerine kayyum
Trump, hapis cezası alan eski danışmanı Stone'u affedebilir
Danıştay 10. Dairesinin 'Ayasofya' kararı sevinçle karşılandı
Ayasofya kararı sonrası Meclis Başkanı Şentop'tan flaş açıklama
Altın yüklü zırhlı araç devrildi, altınlar tarlaya saçıldı
Ayasofya Camii'nden huzur veren ses yükseldi! İşte ilk ezan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya kararını imzaladı
Ayasofya'da ibadetin önü açıldı... Peki süreç nasıl işleyecek?
10 Temmuz 2020 Cuma 21:40:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 21:40:00

Trump'tan uyuşturucu kaçakçılarına gözdağı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Trump, "Mesajımız net, vatandaşlarımızı tehdit edemeyecek, çocuklarımızı zehirleyemeyecek, sınırlarımızdan sızamayacaksınız. Sizi durduracak ve şanslıysanız hapse atacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, batı yarım kürede uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırılmayacağını belirterek, "Mesajımız net, vatandaşlarımızı tehdit edemeyecek, çocuklarımızı zehirleyemeyecek, sınırlarımızdan sızamayacaksınız. Sizi durduracak ve şanslıysanız hapse atacağız." dedi.

Trump, Miami'de ABD Güney Komutanlığını ziyaret ederek burada batı yarım kürede yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonları hakkında bilgi aldı.

Uyuşturucu ile sıkı bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Trump, "Kötü niyetli suç kartelleri ile doğrudan savaşıyoruz ve onlara hiçbir şekilde merhamet göstermiyoruz." ifadesini kullandı.

Kendisinden daha önceki hükümetlere göre uyuşturucu ile mücadele konusunda orduya daha çok yatırım yaptıklarını aktaran Trump, kartellere seslenerek, "Mesajımız net, vatandaşlarımızı tehdit edemeyecek, çocuklarımızı zehirleyemeyecek, sınırlarımızdan sızamayacaksınız. Sizi durduracak ve şanslıysanız hapse atacağız." ifadesini kullandı.

Demokratlar'ın ABD polisine sağlanan fonları kısıtlama çağrılarına da tepki gösteren Trump, "Ben başkan olduğum müddetçe asla açık sınırlarımız olmayacak, polis teşkilatlarını dağıtmayacağız, askerimizin bütçesini kesmeyeceğiz ve ülkemizin ölümcül uyuşturucu bataklığı olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER