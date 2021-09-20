TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması!

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20 Eylül 2021 Pazartesi 10:26:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 10:26:00

"TRT Spor yorumcularına dönük, sistematik bir şekilde devam ettirilen ve yalana dayalı karalama kampanyalarına karşı basın açıklamamızdır"

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TRT'de spor programlarına çıkan yorumcularımıza yönelik sistematik bir şekilde yürütülen ve yalana dayanan algı operasyonları belli bir süre dikkate alınmamıştır. Bazı art niyetli kesimlerin kendi menfaatleri adına giriştikleri bu ilgi çekme çabasına katkı sağlamamak için şu ana kadar bir açıklama yapılmamıştır. Bununla birlikte söz konusu yalan ve iftiraların TRT'nin kurumsal itibarına zarar verme aşamasına gelmesi ve son süreçte siyasete malzeme edilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yalan ve iftiraya dayalı haberlerin hedefinde olan Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularımızın aldığı ücretlere ilişkin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar bilinçli olarak gündemde tutularak, TRT'nin kurumsal itibarına zarar verilmek istenmektedir. Zira, Rıdvan Dilmen ve TRT bünyesinde yer alan diğer spor yorumcularının ücretlerine dair ortaya atılan rakamlar asla doğru değildir, akıl ve mantık dışıdır, haksız bir şekilde ithamda bulunan kişilerin hayal ürünüdür.

Gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda ismi zikredilen spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır. Söz konusu iftiraların hedefinde olan yorumcularımız çok büyük fedakârlıkta bulunarak ve gönül bağını önceleyerek TRT ekranlarında program yapmaktadırlar.

Milletimiz de yorumcularımızın bu gayret ve emeğinin karşılığını yayına başladıkları ilk günden itibaren vermiş ve spor programlarımızı ilk sıraya yerleştirmiştir. Dolayısıyla, bu haksız saldırıların asıl sebebi, hiç kuşkusuz "%100 Futbol" programı başta olmak üzere TRT'nin spor programlarının kamuoyunda gördüğü büyük ilgidir. Anlaşılmaktadır ki, söz konusu başarı, organize odakların yalan ve iftiralarını daha da artırmasına neden olmuştur.

Ayrıca, bu süreçte sosyal medyada dolaşıma sokulan bu yalanın peşinen doğru kabul edilerek, haberleştirildiğine ve köşe yazılarına taşındığına şahit olunmuştur. Söz konusu yalan ve iftiraları sorgulamadan doğru kabul eden, gazeteciliğin en temel ilkelerini dahi çiğneyen, araştırmadan, doğrusunu öğrenme zahmetine katlanmadan yapılan bu "sözde gazetecilik" anlayışını kınıyoruz.

Türkiye'nin en köklü ve güzide kurumlarından biri olarak TRT, spor da dâhil olmak üzere her türlü alanda kamu yayıncılığının gerekliliklerine göre hareket etmekte ve tüm harcamalarını kamu yararı doğrultusunda yapmaktadır.

TRT, söz konusu yalan ve iftiraları sistematik şekilde üreten, yayan ve işin doğrusunu araştırmaksızın haber yapanlara karşı hukuk yoluna başvurmaktan çekinmeyecek ve tüm hukuksal gelişmeleri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Etiketler : trt spor rıdvan dilmen
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