İşte terör örgütü DEAŞ'ın para trafiği!

DEAŞ için 8 milyon lira toplamışlar

Bağış, Suriye için yardım, Zekat adı altında insanların dini duygularını istismar ederek para topladılar, terör örgütü DEAŞ'a kaynak sağladılar.

TRT Haber'de yer verilen habere göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişi yakalandı, 5 kişi ise aranıyor.

TRT Haber operasyonla ilgili hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ulaştı.

MASAK'ın tespitlerine göre terör örgütü DEAŞ için toplanan parayı fonlamak üzere 900 kişilik geniş bir ağ kurdu.

Sistemin alt tabakasında ise ara toplayıcılar olarak adlandırılan kişiler yer aldı. Paralar bu kişilerin banka hesaplarına gönderildi.

Ara toplayıcılar, parayı Hatay sınırındaki PTT şubelerinden çekerek Suriye'ye geçirmekle görevlendirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN 8 MİLYON LİRA TOPLADILAR

Örgütün bu şekilde yaklaşık 8 milyon lirayı Suriye'ye kaçırdığı tespit edildi.

MASAK, para trafiklerini inceleyerek toplayıcı olduğu düşünülen 4 kişinin izine ulaştı. Zanlıların mali profilleriyle uygun olmayacak şekilde yüksek tutarlı transfer işlemleri yaptıkları belirlendi.

Bankadan yapılan para transferleri esnasında ise açıklama bölümüne yetimler için su, evi yanan aileler için yardım, adak gibi türlü bahaneler yazıldığı anlaşıldı.

Bu sayede çatışma bölgelerine para aktarımı yapıldı.

Cuma günü 12 ildeki eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.