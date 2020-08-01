İki müttefik ülke arasında 'darbe' gerilimi! Rusya'dan ültimaton, krize İstanbul siperi

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01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:17:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:19:00

Transit hedefleri Libya mıydı? Rusya'dan Wagner'e İstanbul siperi

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Moskova yönetiminin müttefiki olan Doğu Avrupa ülkesi Belarus'ta "seçimlere müdahale" suçlamasıyla yakalanan Rus paralı askerlerin serbest bırakılmasını isteyen Moskova, grubun hedefinin İstanbul üzerinden 3. bir ülkeye gitmek olduğunu açıkladı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, önceki gece saatlerinde Güvenlik Konseyi'ni toplarken, "Müdahaleye hazırlanıyorlardı" demişti.

Libya'da darbeci Hafter saflarında savaşarak ülkede istikrarın bozulmasına, iç savaşın uzamasına ve yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Rus paralı asker Wagner grubuna ait 33 askeri gözaltına alan Belarus'a Moskova'dan ültimatom geldi. Kremlin, Belarus'taki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkede bir dizi protesto düzenleyecekleri iddiasıyla başkent Minsk'te alıkonulan kişilerin serbest bırakılması çağrısını yaptı. Bunların sebepsiz yere gözaltına alındığını savunan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Rus vatandaşı" olarak tabir ettiği şahısların asıl uçuş noktaları olan İstanbul'a uçmadan önce uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus'ta kalmakta olduklarını iddia etti.

LUKAŞENKO "MÜDAHALE HAZIRLIĞINDAYDILAR" DEDİ

Aynı açıklamayı önceki gün Rusya'nın Minsk Büyükelçisi de yapmıştı. Büyükelçi Dmitry Mezentsev, grubun Belarus'tan transit geçtiğini ve İstanbul üzerinden üçüncü bir ülkeye gitmeyi planladığını söyledi. Bu üçüncü ülkenin neresi olduğunu belirtmedi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, önceki gece saatlerinde Güvenlik Konseyi'ni toplarken, "Müdahaleye hazırlanıyorlardı" dedi. Yetkililer 200'den fazla paralı askerin ülkeye giriş yaptığını ve 9 Ağustos'taki seçimlerden önce ülkede kaos yaratmayı planladığını açıkladı. Muhalefet ise bu paralı asker grubuyla ilişkilerini reddetti.

BM: SİVİL KAYIPLAR YÜZDE 173 ARTTI

BM Libya Destek Misyonu son 3 aydaki çatışmalarda, 106 sivilin öldüğünü, 252 sivilin yaralandığı ve 2020'nin ilk çeyreğine göre, sivil yaralı ve ölü sayısının yüzde 173 arttığı belirtti. Kayıplarda yaşanan artışın 2. sebebi olarak çatışma bölgelerinde kalan patlayıcı kalıntıları ve hava saldırıları gösterildi. Libya’da darbeci Hafter'e bağlı milisler ve Wagner paralı askerleri, başkent Trablus'taki yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzaklamıştı.

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