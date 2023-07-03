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03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:45:00

Trafikte atılan "makas" hayattan koparıyor

Kaynak: AA

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İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazasının, "makas atma" olarak isimlendirilen şekilde şerit değiştiren sürücüden kaynaklandığının tespit edilmesi, tehlikeli araç kullanan sürücüleri ve uygulanan cezaları gündeme getirdi.

Tehlikeli araç kullanan sürücüler sadece kendi hayatlarını değil, araçlarındaki yolcular ile yolu paylaşan diğer araçlardaki kişilerin yaşamını da riske atıyor.

Son olarak İzmir'de 30 Haziran'da 5 kişinin ölümü, 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının, hafif ticari aracıyla "makas atan" 19 yaşındaki sürücüden kaynaklandığı belirlendi.

Sürücünün tutuklandığı olaya ilişkin görüntüler, tehlikeli araç kullanan sürücülerin başka insanların hayatlarını nasıl tehlikeye atabildiğini gözler önüne serdi.

Tehlikeli araç kullanan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'na göre 4 bin 64 lira ceza kesilirken, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabiliyor.

BAZI SÜRÜCÜLER İÇİN DENETİM VE CEZALAR CAYDIRICI OLMUYOR

Seyir halinde ve sabit noktalarda yapılan denetimlerde bu tarz araç kullananlara yönelik işlem yapılsa da bazı sürücüler için denetim ve cezalar caydırıcı olmuyor.

İzmir Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, sürücülerin hem kendi hem de başkalarının hayatlarını riske atacak şekilde araç kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

Karayolları Trafik Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda bu tarz araç kullanan sürücülere yönelik yaptırımların belirlendiğini kaydeden Özsagulu, "İzmir'de bu yıl ilk 6 ayda 2 bin 257 sürücüye tehlikeli araç kullanmak suçundan ceza kesildi. Vatandaşlarımızın trafikte acele etmemeleri, araçlarını hızlı kullanmamaları ve emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri gerekiyor." dedi.

"YASAL DÜZENLEMENİN GÜNDEME GETİRİLMESİ LAZIM"

Avukat Tolga Yurdakul da "makas atma" nedeniyle birçok kazanın yaşandığını belirtti.

Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesine göre birden fazla ölümle sonuçlanan kazalarda sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirten Yurdakul, mahkemenin suçu "bilinçli taksir" olarak değerlendirilmesi halinde cezanın 22,5 yıla kadar çıkabildiğini ifade etti.

Kazalara sebep olabilecek şekilde tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik trafik sigortası primlerini yükseltmek, araçlarını kapatmak gibi uygulamaların da gündeme getirilmesi gerektiğini savunan Yurdakul, şöyle dedi:

"Ceza miktarlarının yükseltilmesi ve bu şekilde bu tür kazaların önüne geçilmesi anlamında kanun koyucunun bir düzenleme yapması lazım. Makas atma maalesef öyle bir duruma geldi ki birçok kişi bunları sosyal medyada paylaşarak gündeme gelmeye çalışıyor ve insanlara kötü örnek oluyor. Böyle kazaların önüne geçmek için bu konuda hem toplumsal bilincin gelişmesi hem de yasal düzenlemenin gündeme getirilmesi lazım."

Etiketler : sürücü trafik kazası makas atma
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