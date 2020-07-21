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21 Temmuz 2020 Salı 21:22:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 21:22:00

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: AA

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Trabzon Çarşıbaşı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Çarşıbaşı ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nden Kaldırım Yaylası'na giden Musa Kum idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kayıktaş mevkisinde 150 metre uçuruma yuvarlandı.

Otomobilde bulunan sürücü Musa Kum’un eşi 70 yaşındaki Fatma Kum, olay yerinden 50 metre uzaklıkta AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada ölü bulundu.

Kazada yaralanan sürücü Kum, gelini Hacere Kum, Elif Kum, Nezaket Erdoğan ve 6 aylık bebek İlayda Kum, 112 Acil Servis ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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