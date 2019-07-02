Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

  • Bist 100
    100.200
  • Dolar
    5,6387
  • Euro
    6,3780
  • Altın
    253,2788
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Antalya Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı Antalya Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı
Abdullah el-Avde: Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor Abdullah el-Avde: Bin Selman demokrasiden korkuyor ve Batı'ya şirin görünmeye çalışıyor
FETÖ'nün Ergenekon kumpası üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'ndan yaman çelişki: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan neden içerde? FETÖ'nün Ergenekon kumpası üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'ndan yaman çelişki: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan neden içerde?
Sivas olaylarında yaşamını yitirenler anıldı Sivas olaylarında yaşamını yitirenler anıldı
Milli Mücadele kahramanı 'Kara Fatma' anıldı Milli Mücadele kahramanı 'Kara Fatma' anıldı
FETÖ'nün Ergenekon kumpası üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'ndan yaman çelişki: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan neden içerde? FETÖ'nün Ergenekon kumpası üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'ndan yaman çelişki: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan neden içerde?
İngiliz vekiller Avrupa Birliği Marşı okunurken sırtını döndü İngiliz vekiller Avrupa Birliği Marşı okunurken sırtını döndü
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya: İnsanlar farklı kültürleri keşfetmek istiyor TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya: İnsanlar farklı kültürleri keşfetmek istiyor
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır! Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Başkan Erdoğan resmi ziyaret için bulunduğu Çin'den ayrıldı Başkan Erdoğan resmi ziyaret için bulunduğu Çin'den ayrıldı
İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde bir çalışan 2'nci kattan atlayarak intihar etti İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde bir çalışan 2'nci kattan atlayarak intihar etti
Sivas’ta çıkan yangında 4 inek telef oldu Sivas’ta çıkan yangında 4 inek telef oldu
Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci öldü Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci öldü
2 Temmuz reyting sıralaması! Erkenci Kuş mu, Kimse Bilmez mi, Bana Masal Anlatma mı, Çarkıfelek mi kim birinci? 2 Temmuz reyting sıralaması! Erkenci Kuş mu, Kimse Bilmez mi, Bana Masal Anlatma mı, Çarkıfelek mi kim birinci?
Dünya genelinde sıcaklık neden artıyor? Meteoroloji uzmanı açıkladı... Dünya genelinde sıcaklık neden artıyor? Meteoroloji uzmanı açıkladı...
Almanya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 2 milyon euro ceza Almanya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'a 2 milyon euro ceza
Türkiye'den Esed rejimine İdlib uyarısı: Misilleme yapmakta tereddüt edilmeyecek Türkiye'den Esed rejimine İdlib uyarısı: Misilleme yapmakta tereddüt edilmeyecek
Hindistan'da şiddetli yağışın etkisiyle çöken duvarlar 27 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışın etkisiyle çöken duvarlar 27 can aldı
İstanbul'da Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek yaşamını yitirdi İstanbul'da Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek yaşamını yitirdi
Kongo'da iki trenin çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti Kongo'da iki trenin çarpışması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti
Türkiye sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanacağı bir periyota giriyor Türkiye sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanacağı bir periyota giriyor
Merve Büyüksaraç kimdir? Merve Büyüksaraç Survivor iddiaları neler? Merve Büyüksaraç kimdir? Merve Büyüksaraç Survivor iddiaları neler?
Siirt'te akılalmaz görüntüler! Fotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılar Siirt'te akılalmaz görüntüler! Fotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılar
Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Temmuz 2019 16:50 | Salı

Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Mardin adli makamlarınca yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da görevli polis memuru H.Ş. gözaltına alındı. Ayrıca, ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu tespit edilen ev hanımı S.K. de yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

AA

Fahrettin Altun Kılıçdaroğlu'nun yalanını böyle çürüttü
JP Morgan'dan flaş Türkiye mesajı!
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Kılıçdaroğlu'ndan yaman çelişki
Saddam Hüseyin'in son sözleri neydi? Saddam'ı idam eden hakim konuştu!
Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?
Alev Alatlı'dan çarpıcı 'Batı' eleştirisi: Beşerin en vahşi kabilesi dünyaya daha büyük zarar veremezdi
Memurun gözü haziran enflasyonunda
YSK’dan yeni karar! İllerin vekil sayısı değişti
Son dakika erken emeklilik için 3 fırsat! Yıpranma hakkı askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli nasıl olunur?
İstanbul'da feci kaza! Tünel adeta savaş alanına döndü
Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurlu'nun zam oranı
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bakın şimdi neler yapıyor
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı!
İşten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı açlık grevine başladı
Olan çocuklara oluyor! Şoke eden anlar! Yağmur Aşık sinir krizleri geçirdi
Bahçeli'den Davutoğlu'na sert çıkış: Sistem eleştirileri trajikomiktir
Dünya devi müjdeyi vermişti... Bir ilimiz daha talip oldu
Suudi Arabistan'dan "İsrail" kararı!
İsrail'e para akıtıyorlar! İşte Filistin'deki yasa dışı yerleşimcileri finanse eden aile!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ