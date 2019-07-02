02 Temmuz 2019 16:50 | Salı
Trabzon'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Mardin adli makamlarınca yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da görevli polis memuru H.Ş. gözaltına alındı. Ayrıca, ByLock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu tespit edilen ev hanımı S.K. de yakalandı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
AA
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