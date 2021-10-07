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07 Ekim 2021 Perşembe 12:50:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 12:50:00

Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağına bomba ihbarı

Kaynak: AA

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KUVEYT- Trabzon seferini yapan Al Jazeera Havayolları'na ait yolcu uçağı havadayken bomba ihbarı yapıldı. Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki yolcular tahliye edildikten sonra bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama başlattı.

Trabzon Havalimanı'na inen Kuveyt'e ait bir yolcu uçağında bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine pist dışına çıkarılan uçaktaki yolcular, güvenlik güçleri eşliğinde aranarak tahliye edildi. Otobüslere alınan yolcular, pistten uzaklaştırılıyor.

Polis özel harekat ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında iç hatlar ve dış hatlarda bekleyen diğer yolcular da bina dışına çıkarıldı.

Öte yandan havalimanına gelen bomba imha uzmanları, köpeklerle arama yaptı.

Alana getirilen mobil X-ray cihazıyla uçaktan indirilen valizler kontrol ediliyor.

Etiketler : Bomba ihbarı Trabzon Havalimanı acil iniş yaptı Al Jazeera Havayolları
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