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Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
18 Ekim 2021 Pazartesi 12:17:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 12:17:00

TPAO Akdeniz'de petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu

Kaynak: Reuters

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Türkiye, Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.

Etiketler : TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı MAPEG
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