Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi

TPAO Akdeniz'de petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu
Kaynak: Reuters
Türkiye, Akdeniz'de 6 ayrı paftada petrol arama ruhsatı için başvuruda bulundu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.
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