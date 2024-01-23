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23 Ocak 2024 Salı 11:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 11:30:00

Toplu ulaşımda yeni dönem... Türkiye Kart uygulaması başlıyor

Kaynak: AA

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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, tüm şehirlerde Türkiye Kart entegrasyonunu sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Türkiye Kart uygulamasının 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsamasını hedefliyoruz, sonraki yıl da ülkenin tamamına yayılmasını öngörüyoruz." dedi.

Gülten, AA muhabirine, PTT Pul Müzesi'nde yaptığı değerlendirmede, Türkiye Kart Projesi'nin ihtiyaç üzerine geliştirildiğini söyledi.

Şehirlerin toplu ulaşım kartlarının birbirleriyle entegrasyonu olmadığına işaret eden Gülten, her şehre gidildiğinde vatandaşların kendine yeni bir toplu ulaşım kartı almak zorunda kaldığını dile getirdi.

Gülten, alınan kartların daha sonra o şehre tekrar gidene kadar genellikle kaybedildiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini bildirdi. Söz konusu kartların yurt dışından geldiğini ve maliyetli olduğunu vurgulayan Gülten, Türkiye Kart uygulamasının toplu ulaşım kartlarının birbiriyle konuşmasını sağlayan bir sistem olduğunu anlattı. Gülten, projenin sadece bir toplu ulaşım kartından ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu, tek başına bir toplu ulaşım kartı değil. Toplu ulaşım kartı çıkaran belediyelerimiz, idarelerimiz kendi kartlarını çıkarmaya devam edecekler. Üzerine Troy gibi bir Türkiye Kart logosu bulunanlar, entegre olunan illerimizde de geçerli olacak. Kart çıkaran yerler Türkiye Kart özelliğiyle de çıkarabilirler."

"YAVAŞ YAVAŞ TÜM ŞEHİRLERLE ENTEGRASYONUMUZU SAĞLIYORUZ"

Gülten, oluşan ihtiyacın ardından toplu ulaşım kartlarının bir arada kullanılabileceği ortam oluşturmak için Türkiye Kart uygulamasını başlattıkları bilgisini vererek, "PTT olarak Türkiye Kart'ı hayata geçirdik. Şu anda yavaş yavaş tüm şehirlerle Türkiye Kart entegrasyonumuzu sağlıyoruz." dedi.

Kredi kartıyla da birçok yerde toplu taşıma aracı kullanılabildiğini anımsatan Gülten, bu kartlarla binişlerin indirim ve aktarma gibi durumları desteklemediğini anlattı. Gülten, özellikle askerler, öğretmenler ve engelli vatandaşların gittikleri her ilde kart almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Gülten, Konya'da Türkiye Kart'ın kullanıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an Rize ile anlaşma yaptık, ilerleyen dönemde Kayseri'de de geçerli olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız bir ilden diğerine gittiğinde kendi indirim tarifelerinden faydalanabilmek için yeni bir kart çıkartma ihtiyacı duymayacak. Türkiye Kart, ülke ekonomisine de faydalı olacak. İl sayısı arttıkça umarım tüm vatandaşlarımızın cebinde bir Türkiye Kart olacak."

Türkiye Kart'ın yayılmasında belediyelerin de etkili olduğunu vurgulayan Gülten, "Belediyelerimiz bu konuya destek verdikleri sürece Türkiye Kart entegrasyon süreci bir yıl içinde tamamlanıyor. Çoğu belediyelerimizle görüşmelerimize başladık. Türkiye Kart uygulamasının 2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsamasını hedefliyoruz. Sonraki yıl da ülkenin tamamına yayılmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kredi kartlarına da Türkiye Kart özelliği verilebildiğine işaret eden Gülten, bu projenin dünyada örneği bulunmayan bir teknoloji olduğunu söyledi. Gülten, Türkiye Kart ekosisteminin karekod ve cep telefonuyla ödemeleri de desteklediğini sözlerine ekledi.

Etiketler : türkiye kart entegrasyon ulaşım
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