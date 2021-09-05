Toplu taşıma, tedbirlerden ödün vermeden kullanılmalı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan elektronik takip sistemiyle il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için hasta, temaslı ve risklilik durumunu anlık olarak takip edilecek. Konuyla ilgili AKŞAM'a bilgi veren Eğitim Uzmanı Derya Kargılı, "Bu süreçte öğrenciler okula gelirken servislerini kullanabilirler, çünkü servisler daha seyreltilmiş öğrenci sayısıyla hizmet verecek" diyerek önerilerini şöyle sıraladı: "Öğrenciler maskelerini takarak, kontrollü bir şekilde toplu taşımayı kullanabilirler. Toplu kullanım alanlarının rahatlatılması açısından velilerin çocukları okula bırakma şansı varsa öncelik bu olmalı. Velilerin kaygıları var ama hiç endişelenmesinler; okullarda gerekli tedbirleri alındı."

VELİ SİRKÜLASYONU YOK

"MEB'in yayınladığı yüz yüze eğitim rehberi var. Bu rehberde alınması gereken tedbirler harfiyen uygulanacak. Beden eğitimlerindeki temaslı oyunlar bir süre yapılmayacak. Okul içlerinde veli sirkülasyonu olmayacak. Öğrencilerin HES kodları sürekli sorgulanacak. Öğrenciler okula gelirken çantalarında yedek maske ve el dezenfektanı bulunduracak. 1.5 yılın telafisi için tüm öğretmenler seferberliğe başlayacak."