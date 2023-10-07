"Toplam 58 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" MSB: İnlerini başlarına yıkıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımında "Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi." ifadelerini kullandı.
Meşru müdafaa kapsamında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi.#MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/5znRUGLxPu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2023
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