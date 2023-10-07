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07 Ekim 2023 Cumartesi 14:50:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 14:50:00

"Toplam 58 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" MSB: İnlerini başlarına yıkıyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısının 58'e yükseldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımında "Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terörist
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