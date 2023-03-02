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02 Mart 2023 Perşembe 22:50:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 22:50:00

TOKİ'nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu. Buna göre hak sahipleri maliyet üzerinden borçlanacak. 2 yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.

Hak sahiplerine maliyet üzerinden borçlandırma yapılacak. 2 yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak.

TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa edeceği konutların ödeme koşulları belli oldu.

AFET YAPILARININ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Yapıların fiziki özellikleri TOKİ tarafından belirlenecek.

Konut, iş yeri ve ahırlar için teslimden sonra 2 yıl ödeme istenmeyecek. İş yerleri için yüzde 4 faizle 8 yılda ödeme planı sunulacak. Ödemeler aylık veya yıllık eşit taksitlerle yapılabilecek.

AFET YAPILARINDA KİMLER HAK SAHİBİ OLACAK?

Yıkılan ya da ağır hasarlı konut, iş yeri ve ahır sahiplerine hak tanınacak. Afetzedenin kaç konutu olursa olsun kendisine 1 konut yapılacak. Başka bir ilde hasarsız konutu olanlar hak sahibi olabilecek. Büyükşehirlerde aynı ilçede hasarsız başka konutu olanlar faydalanamayacak.

AFET YAPILARINA BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Afet yapılarına başvuruların nasıl olacağı da netleşti.

Başvuru; konut, iş yeri ve ahır için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Her ilde açıklanacak 2 aylık süre içerisinde yapılacak. Başvurular belirlenen noktalardan ya da e-Devlet üzerinden alınacak. Sonuçlar mahallinde askıya çıkarılacak, valilik ve il AFAD internet sitelerinde duyurulacak. Hak sahibi kabul edilmeyenlerin 15 günlük itiraz süresi olacak.

GÜÇLENDİRME KREDİSİ İMKANI

Orta hasarlı binalar için de güçlendirme kredisi verilecek. Konut ve ahırların kredi borcu, sonraki 8 yılda faizsiz ödenecek. İş yerlerinde yüzde 4 faizle 3 yılda geri ödeme imkanı sunulacak.

Etiketler : toki afet konut

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