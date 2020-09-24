Tokat'taki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
FETÖ'cü alçaklara yönelik operasyonlar tüm yurtta devam ediyor. Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından güvenlik güçlerinin hainlerle olan mücadelesi titizlikle yürütülüyor. Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mütevelli grubuna' yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 15 şüpheli yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında esnafların da bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
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