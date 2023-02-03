03 Şubat 2023 Cuma 08:28:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 08:28:00
Tokat'ta korkutan deprem
Son Dakika Haberleri.. AFAD'ın verilerine göre saat 07:59'da merkez üssü Tokat'ın Erbaa ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 9.45 kilometre olarak açıklandı.
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