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03 Şubat 2023 Cuma 08:28:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 08:28:00

Tokat'ta korkutan deprem

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Son Dakika Haberleri.. AFAD'ın verilerine göre saat 07:59'da merkez üssü Tokat'ın Erbaa ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 9.45 kilometre olarak açıklandı.

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