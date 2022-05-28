TOGG'dan heyecanlandıran gelişme!

TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da sona yaklaşılıyor. Gemlik'teki fabrikada çalışmaları devam eden ve trafiğe ilk olarak çıkacak C-SUV modelinin gövdesi de başarıyla üretildi. O anlara ilişkin Togg sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.
Togg Gemlik tesislerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Togg hesabından yapılan yeni paylaşımda, deneme üretimine yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı açıklandı.
Buna göre, parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği duyuruldu.
YILIN SON ÇEYREĞİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK
Öte yandan, Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
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