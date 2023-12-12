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Togg'un sedan modeli için geri sayım: Seri üretim için tarih verildi
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12 Aralık 2023 Salı 22:12:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 22:12:00

Togg'un sedan modeli için geri sayım: Seri üretim için tarih verildi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Kacır, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi.

Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı.

Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak." ifadesini kullandı.

Etiketler : TOGG SEDAN BAKAN KACIR YERLİ OTOMOBİL
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