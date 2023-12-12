Togg'un sedan modeli için geri sayım: Seri üretim için tarih verildi

Togg'un sedan modeli için geri sayım: Seri üretim için tarih verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Kacır, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi.

Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı.