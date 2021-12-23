VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg'un Gemlik'teki tesisi incelendi
Türkiye'den Madagaskar'a taziye
BM, Taliban'dan güvenlik talep etti
13 milyon nüfuslu kentte sokağa çıkmak yasaklandı
Günlük Kovid-19 tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan Memur-Sen ve Kamu-Sen heyetini kabul etti
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İYİ Parti'ye tepki
Ömer Gürbüz: Düğün fotoğrafında mekan seçimi önemli
PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
Pantsir'i oturan ördeğe çevirdiler
"Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış' gibi yapıyorlar"
Türk SAS komandolarından, Libyalı askerlere eğitim
Dev işbirliği sonrası açıklama! Türkiye'deki ilk üretimine başlandı
Türk donanmasına vurucu güç!
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi!
Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 61,8 arttı
Nazarov: Türkler birbirleriyle hiçbir zaman bağlarını koparmadı
Başkan Erdoğan duyurdu: Amacına ulaşmıştır
Turkovac'ta seri üretim başladı
Başkan Erdoğan'dan son dakika erken seçim açıklaması
Bakan Yanık duyurdu! Önümüzdeki ay 2 bin 927 engelli memurun atamasını yapacağız
ÖSYM'den KPSS tercih duyurusu
Başkan Erdoğan Memur-Sen Başkanı'nı kabul edecek
Dijital Dünyada Finansal Adımlar Zirvesi Gerçekleşti
23 Aralık 2021 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 01:00:00

Togg'un Gemlik'teki tesisi incelendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) aylık Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Gemlik'te inşası devam eden tesiste gerçekleştirildiği ve seri üretime geçiş hazırlıkları ile üstyapı çalışmalarının yerinde incelendiği bildirildi.

Togg'un sosyal medya hesabından "#YeniLigGemlik", "#Togg" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Aylık Yönetim Kurulu Toplantımızı Gemlik'te inşası devam eden tesisimizde gerçekleştirdik. Seri üretime geçiş hazırlıklarımız ve üstyapı çalışmalarımızı, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte yerinde inceledik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca üretim tesisinin görüldüğü fotoğrafın yanı sıra Togg Yönetim Kurulu üyelerinin tesis içindeki turkuaz renkli robotların önünde çekildiği ve araç test pistinin incelendiği fotoğraflara da yer verildi.

Öte yandan, 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıyla "YeniLig"e adım atan Togg, o günden bu yana önemli bir bilinirlik seviyesine ulaşan "Togg" ismini marka adı olarak kullanmaya karar vermesinin ardından, logo seçimini de yaptığını açıklamıştı.

Ayrıca, 21 Aralık'ta Togg'un ABD'de düzenlenecek ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmak üzere Turkish Cargo'nun TK6361 uçuş kodlu Boeing 777 uçağı ile yola çıktığı bildirilmişti.

Etiketler : togg türkiye yerli otomobil gemlik tesis
Sahnede görünmez kaza

Sahnede görünmez kaza
Bostancı'da arabesk gecesi

Bostancı'da arabesk gecesi
Eski eşimle birbirimizi seviyoruz

Eski eşimle birbirimizi seviyoruz
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Edis, Tarkan'ın yerine geçti

Edis, Tarkan'ın yerine geçti
Alp Navruz sorusundan kaçtı

Alp Navruz sorusundan kaçtı
Eşini koluna kazıttı

Eşini koluna kazıttı
Koronayı yendi sete döndü

Koronayı yendi sete döndü
Hamileliğim ineklerin arasında geçti

Hamileliğim ineklerin arasında geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER