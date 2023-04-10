Togg İçişleri Bakanlığı envanterinde
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli otomobil Togg'un bakanlığın envanterine girdiğini duyurdu.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'nda Togg, bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı. Türkiye'nin devrimi, yerli ve milli arabamız Togg, bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
#TürkiyeYüzyılı'nda TOGG, Bakanlığımıza #YakıştıMıYakıştı— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 10, 2023
Türkiye'nin devrimi,
Yerli ve Millî arabamız TOGG,
Bakanlığımızın envanterinde.
Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler pic.twitter.com/sZwvjYQpzY
Paylaşımda Bakan Soylu'nun Togg'u kullanırken çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.
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