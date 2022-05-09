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09 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00:00

TOGG fabrikasından yeni görüntü... Bakan Varank uçaktan paylaştı!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank inşaatı hızla devam eden TOGG'un fabrikasını havadan görüntüledi. Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan ineceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : YeniLigeYolculuk TOGG GEMLİK
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