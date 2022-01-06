Togg CEO'su Karakaş gözyaşlarını tutamadı

Togg CEO'su Gürcan Karakaş gözyaşlarını tutamadı... "Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik"

ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022'de, yerli ve milli otomobil Togg'un rüzgarı esti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, fuarda büyük ilgi gördü.

Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, TRT Haber canlı yayınında muhabirin "Duygularınız neler?" sorusuna yanıt verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Karakaş yaptığı açıklamada, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz." dedi.