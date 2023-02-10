TOBB deprem bölgesine 392 tır ile yardım malzemesi ulaştırdı
Kaynak: AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye 392 tır ile gıda, su, giysi, ısıtıcı ve ihtiyaç malzemesi gönderdi.
TOBB'dan yapılan açıklamada, Birliğin depremler sonrasında yaraları sarmak için başlattığı yardım kampanyasının devam ettiği bildirildi.
260 tır ile gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 132 tır ile giysi, battaniye, 41 bin 136 ısıtıcı, 1946 iş makinesi, vinç, jeneratör, 405 konteyner ve çadır, 105 seyyar tuvaletin deprem bölgesine ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Oda ve borsalar, deprem bölgesinde yemek ihtiyacını karşılamak için seyyar mutfaklar kuruyor. Yardımlar, TOBB'da kurulan kriz masasından koordine ediliyor. TOBB tarafından başlatılan nakdi yardım kampanyası da sürüyor." ifadesine yer verildi.
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