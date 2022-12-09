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09 Aralık 2022 Cuma 17:06:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 17:06:00

TMSF'den Türkiye lehine karar verilen Akın İpek davasına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek'in, 2018'de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı tazminat davasında kararın Türkiye lehine oy birliğiyle çıktığını bildirdi.

TMSF'den yapılan açıklamada, kurumun FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla Koza-İpek Holding'de kayyım olarak görevlendirildiği anımsatıldı.

FETÖ firarisi İpek, Türkiye aleyhine uluslararası mahkemede açtığı tazminat davasını kaybetti

Şirket ortakları Hamdi Akın İpek ve İpek ailesinin Türkiye'deki varlıklarını yurt dışına kaçırmak amacıyla, İngiltere'de kurdukları İpek Investment Limited unvanlı paravan şirket vasıtasıyla Türkiye aleyhine açtığı tahkim davasının anımsatıldığı açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan yatırım anlaşmasının ihlal edildiği iddiasıyla açılan ve talep tarihi itibarıyla yaklaşık 6 milyar dolar talep edilen tazminat davası, 4 yıllık hukuk mücadelesinin sonucunda, hakem heyetinin oy birliğiyle devletimiz lehine sonuçlanmıştır.

Söz konusu dava süreci, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda, TMSF tarafından yönetilmiş, Lexist Hukuk Bürosu ve King & Spalding International LLP/Londra ofislerince takip edilmiş ve karar 8 Aralık'ta açıklanmıştır. Bu kararla Hamdi Akın İpek'in iddialarının kabul edilemez olduğu hükme bağlanmış ve FETÖ mensuplarının hukuk dışı iddiaları, geçen sene karar verilen Zaman gazetesi dağıtıcısı Cihan Medya Dağıtım'a ilişkin olarak açılan tahkim davasında olduğu gibi, bu davada da itibar görmemiştir."

Açıklamada, Akın İpek'in açtığı başka bir davada da İngiltere'deki Yüksek Mahkeme tarafından davacının bütün iddialarının 2 ay önce reddedildiği, karar metninde bağımsız Türk mahkemelerinin kayyım atama kararlarının hukuka uygunluğuna yer verildiği hatırlatıldı.

Etiketler : tmsf akın ipek dava
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