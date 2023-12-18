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Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: İstanbul'da feci kaza
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18 Aralık 2023 Pazartesi 04:57:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 04:57:00

Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: İstanbul'da feci kaza

Kaynak: AA-İHA

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Eyüpsultan'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre birden çok yaralının olduğu öğrenilen kaza bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Etiketler : kaza yaralı itfaiye sağlık tır çarpışması Eyüpsultan
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