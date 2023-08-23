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23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:33:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:33:00

Tıp fakülteli hanımağa

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Tunceli'de Kıraçlar köyünün hanımağası olarak tanınan Helin Ekici YKS'den aldığı 490 puan ile tıp fakültesini kazandı. Köyünü gururlandıran Helin, ellerinde ojesi giydiği şalvar ile tarlada çalışmaya devam ediyor.

Tunceli'de Kıraçlar köyünün hanımağası olarak tanınan Helin Ekici YKS'den aldığı 490 puan ile tıp fakültesini kazandı. Köyünü gururlandıran Helin, ellerinde ojesi giydiği şalvar ile tarlada çalışmaya devam ediyor.

BOSTANDA KARPUZ HASADINDA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar (Hıdıroz) köyünde yaşayan 19 yaşındaki Helin Ekici, çalışkanlığı, becerikliliği ve hamaratlığı ile köyün hanımağası olarak biliniyor. Ailesiyle birlikte tarlada çalışan, bostanda karpuz hasadı yapan ve traktör süren Ekici, aynı zamanda balıkçılık yapan babasına yardım ediyor. Giydiği şalvarı ve ellerindeki ojeleri ile büyük ilgi gören Ekici, hamaratlığı ile tarlada erkeklere taş çıkartıyor.

BU HAYALLERİNİN BAŞLANGICI

Kışın okuluna giden yazın ise ailesine yardım eden Ekici, YKS'den 490 puan alarak Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Büyük bir başarı örneği sergileyerek herkese örnek olan köyün hanımağası, hem ailesini hem de köyünü gururlandırdı. En büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ekici, halen köyde ailesine yardım etmeyi sürdürüyor. Büyük gurur yaşayan Helin "Bu benim hayallerimin bir başlangıcıdır" diyor.

Etiketler : Tunceli Kıraçlar köyü hanımağası Helin Ekici YKS 490 puan ile tıp fakültesini kazandı
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