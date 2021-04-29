TIME'dan bir ilk! Dünyada en etkili 100 şirket

Çoğu sektörden 'fark yaratan şirketlerin' sıralandığı listede BioNTech de yer aldı. TIME100 En Etkili Şirketler sayısında dünya çapında 5 kapak yer alıyor ve her biri listedeki bir şirketin CEO'sunu tanıtıyor: Reese Witherspoon, Hello Sunshine, Ulusal Basketbol Birliği'nden Adam Silver, General Motors'tan Mary Barra, Illumina'dan Francis deSouza ve Gro Intelligence'dan Sara Menker.

Listede aralarında Home Depot, Mastercard, Nike, Mattel, Twitter, Johnson & Johnson, Epic Games, Rothy's, AT&T, FedEx, Clubhouse, Airbnb, GoFundMe, Lime, Robinhood, Tesla gibi ABD merkezli 64 şirket bulunuyor. Koronavirüsle mücadelede 'oynadıkları kritik rol' nedeniyle BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, CVS, Walgreens, and Illumina şirketleri de listeye dahil edildi.

TIME dergisi, BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Profesör Dr. Uğur Şahin'i yeni yıla özel sayısında kapağına taşımıştı

