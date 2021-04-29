TIME'dan bir ilk! Dünyada en etkili 100 şirket
ABD merkezli TIME dergisi, bu yıl ilk defa dünyadaki en etkili 100 şirketi açıkladı.
Çoğu sektörden 'fark yaratan şirketlerin' sıralandığı listede BioNTech de yer aldı. TIME100 En Etkili Şirketler sayısında dünya çapında 5 kapak yer alıyor ve her biri listedeki bir şirketin CEO'sunu tanıtıyor: Reese Witherspoon, Hello Sunshine, Ulusal Basketbol Birliği'nden Adam Silver, General Motors'tan Mary Barra, Illumina'dan Francis deSouza ve Gro Intelligence'dan Sara Menker.
Listede aralarında Home Depot, Mastercard, Nike, Mattel, Twitter, Johnson & Johnson, Epic Games, Rothy's, AT&T, FedEx, Clubhouse, Airbnb, GoFundMe, Lime, Robinhood, Tesla gibi ABD merkezli 64 şirket bulunuyor. Koronavirüsle mücadelede 'oynadıkları kritik rol' nedeniyle BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, CVS, Walgreens, and Illumina şirketleri de listeye dahil edildi.
TIME dergisi, BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Profesör Dr. Uğur Şahin'i yeni yıla özel sayısında kapağına taşımıştı
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