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05 Kasım 2022 Cumartesi 15:31:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 15:31:00

TikTok'tan itiraf: Verilerinize erişiyoruz

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Son dönemde Facebook, Instagram ve Twitter'ın karşısında etkisini artıran Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Son dönemde Facebook, Instagram ve Twitter'ın karşısında etkisini artıran Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin kullandığı TikTok güncellenen kullanıcı gizlilik anlaşmasını yayınladı. Belgede TikTok'un Brezilya, İsrail, Çin ve ABD'deki merkez ofislerinin kullanıcıların verilerine ve bilgilerine erişebildiği görüldü. Avrupalı kullanıcılara yönelik yapılan açıklamada, verilerin Avrupa kıtası dışındaki yetkililer tarafından kullanılabildiği belirtildi.

Etiketler : tiktok sosyal medya twitter
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