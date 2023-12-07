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07 Aralık 2023 Perşembe 22:06:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 22:06:00

TİKA, Gazzeli mağdurlara destek olmaya devam ediyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gazzeli işçilere kışlık kıyafet desteği verildi.

Eriha Valilik binasında düzenlenen teslim törenine, Eriha Valisi Yusra Svayti, Filistin Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Rami Mehdavi, Eriha Milli Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Galip Aşkar, TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın ile Bakanlık ve Valilik yetkilileri katıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle geri dönmelerine izin verilmeyen, ailelerinden ve evlerinden uzakta kış şartlarına hazırlıksız yakalanan Gazzeli işçilere, TİKA tarafından kışlık kıyafet desteği sağlandı.

Nablus ve Eriha'daki merkezlerde barınan işçilere yönelik olarak, kışlık mont, içlik ve çoraptan oluşan 2 bin adet yardım seti Filistin Çalışma Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Vali Svayti, kendilerine bu zor günlerde gelen desteğin çok anlamlı olduğunu belirterek, bunun TİKA'nın ilk desteği olmadığını, TİKA'yı Eriha ve Filistin'de gerçekleştirilen birçok projeden dolayı zaten tanıdıklarını ifade etti.

Vali Svayti şu an en büyük arzularının Gazze'de süren savaşın son bulması olduğuna işaret ederek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini vurguladı.

Heyet, törenin ardından Eriha Askeri Eğitim Merkezi'nde kalan Gazzeli işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, işçilerle sohbet etti.

Ekimde başlayan çatışma ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından İsrail'de çalışan Gazzeli işçilerin izinleri İsrail tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine Batı Şeria'da mahsur kalan bu işçiler, farklı şehirlerdeki merkezlere yerleştirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıların başlamasının ardından TİKA tarafından daha önce de burada hastane ve okullardaki binlerce ihtiyaç sahibine kateter, şırınga, neşter, platin, gazlı bez, drenaj seti vb. tıbbi malzemeler, hazır tüketim ürünlerinden oluşan gıda paketleri, battaniyeler ile Batı Şeria'daki işçilere şilte, battaniye, yastık, havlu ve giysilerden oluşan malzemeler ulaştırılmıştı.

Etiketler : tika gazze destek
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