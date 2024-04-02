TİKA Başkanı Kayalar, Bağdat'ta TİKA'nın tadilatını üstlendiği anaokulunun açılışını yaptı

Öğretmenlerden anaokulu hakkında bilgi alan Kayalar, sınıfları gezerek çocuklara hediyeler verdi, çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed el- Bedrani ile görüşen Kayalar'ın, Şeyh Abdulkadir Geylani ve İmam Azam Külliyelerinde de proje açılışı ziyaretinde bulunması bekleniyor.

TİKA Başkanı Kayalar, Şeyh Maruf el-Kerhi Camii ziyareti sonrası ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtımına katılacak ve iftarını Bağdat'ta Türkmenlerle açacak.

TİKA BAŞKANI KAYALAR, BAĞDAT'TA IRAK KÜLTÜR BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ



Başkan Kayalar, Irak Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Ahmed el-Bedrani ile bir araya geldi.

Bakan Bedrani, Bağdat'taki bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede TİKA'nın Irak'ta önemli çalışmalar yaptığını ve iz bıraktığını söyledi.

"TİKA'ya olan güvenimiz onu öncelikli bir yerde tutuyor." diyen Bedrani, Kültür Bakanlığı ile Şii ve Sünni vakıfların TİKA ile ortak çalışmalara imza attığını kaydetti.

TİKA Başkanı Kayalar da, "Kadim ve güzel bir şehirdeyiz (Bağdat). İslam ve insan tarihi açısından da çok önemli topraklardayız. TİKA olarak Irak halkı için projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz. Irak, kültür bakımından zengin bir ülke ve bu da kültürel turizmi önemli hale getiriyor." dedi.

Irak'ın her yerinde yabancı turistlere hitap edecek kültürel mirasların bulunduğunu ifade eden Kayalar, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki haftalarda yapacağı ziyareti öncesi bir çalışma ziyareti de yapıyoruz. Bağdat ve dünya için iki önemli kültür mirası bulunuyor. Onlar da İmam Azam ve Abdulkadir Geylani. Buralardaki Külliyelerde de yaptığımız çalışmaları incelemek için geldik."

Kayalar, ziyareti kapsamında bir anaokulu proje açılışı ile İmam Azam ve Geylani Külliyelerinde yürütülen projelerde incelemelerde bulunacak.