07 Şubat 2023 Salı 14:23:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 14:23:00
Ticaret Bakanlığı: e-Seferberlik başlatıldı
Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.
Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.
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