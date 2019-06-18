18 Haziran 2019 16:23 | Salı
Ticaret Bakanı Pekcan, İngiliz Bakan Fox ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ve beraberindeki heyetle görüştü.
Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen Pekcan-Fox görüşmesinde, Brexit sürecinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin değerlendirildiği bildirildi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
AA
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