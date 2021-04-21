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21 Nisan 2021 Çarşamba 13:29:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 13:29:00

Ticaret Bakanı Muş'tan ilk açıklama

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var 84 milyonun refahını yükseltmek.' dedi.

Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş, ilk açıklamasını Meclis'te gazetecilere yaptı.

Muş, göreve getirileceğinin bilgisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisi ile paylaşıldığını söyledi.

Muş, ilk mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ihracatının artırılması ve ekonomik büyüklüğünün, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var 84 milyonun refahını yükseltmek."

Etiketler : mehmet muş ak parti ticaret bakanı
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