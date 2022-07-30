Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'u test etti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gemlik tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, Togg ile test sürüşü yaptı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık.



Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/6Mv6Bzxs5m — Togg (@Togg2022) July 30, 2022

Paylaşımda, Gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra Bakan Muş'un Togg'un direksiyonuna geçerek test sürüşünde bulunduğu video da yer aldı.

29 EKİM'DE ÜRETİM TESİSİNİN AÇILMASI BEKLENİYOR



Öte yandan, 29 Ekim'de Togg tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.