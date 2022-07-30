VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçti
AK Parti'li Bülent Turan: HDP'den çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti
Çin, Yaogan-35 uydularının 3. grubunu fırlattı
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'u test etti
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İthal edilen buğdaylar işlenip katma değerli ihracata dönüşüyor
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı
Arap tayları sahiplerini bekliyor
Van Gölü için pedal çevirecekler
Instagram'dan geri adım
Susuz yetişiyor kilosu 100 liradan satılıyor
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi için geri sayım
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeşilin tonları arasındaki şelale: Kızılcasu
THY'den rekor büyüme! Dünyada 4. sıraya yükseldi!
TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi
İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde
Enerji krizinde son perde: Kravat takmayın
"Tüm dünya Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli biliyor"
BM'den ‘dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi' Türkiye'ye teşekkür
Boğaz'da unutulmaz konser akşamı
30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:50:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:50:00

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'u test etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra Bakan Muş'un Togg'un direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdiği video da yer aldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gemlik tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, Togg ile test sürüşü yaptı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra Bakan Muş'un Togg'un direksiyonuna geçerek test sürüşünde bulunduğu video da yer aldı.

29 EKİM'DE ÜRETİM TESİSİNİN AÇILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, 29 Ekim'de Togg tesisinin seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Etiketler : ticaret bakanı mehmet muş togg test sürüşü
Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu
Burcu ile iyi olacağız

Burcu ile iyi olacağız
New York yolcuları

New York yolcuları
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
İspanyol esintisi

İspanyol esintisi
Aşk tesadüfleri sever

Aşk tesadüfleri sever
İnsani yardımda zirvedeyiz

İnsani yardımda zirvedeyiz
Karadeniz gecesi

Karadeniz gecesi
Bermuda'dan Karayipler'e tekne getirdi

Bermuda'dan Karayipler'e tekne getirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX