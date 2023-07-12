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THY'den Jolly ile otel rezervasyonunda işbirliği
12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:14:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 14:14:00

THY'den Jolly ile otel rezervasyonunda işbirliği

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), Jolly ile çevrim içi otel rezervasyonu hizmeti için işbirliği anlaşması imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havacılık sektörüne farklı bakış açısı sunacak işbirliği ile yolcular, mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden yurt içi konaklamaları için 7 bini aşkın otel seçeneğine Jolly kalitesi ve güvencesi ile ulaşabilecek.

THY yolcuları aynı zamanda konaklamalarından mil kazanırken şirketin "Miles&Smiles" yolcu programı kapsamındaki üyeler, bu rezervasyonlara ödenen her 1 avro için 2 mil sahibi olacak. Kazanılan miller, konaklamanın tamamlanmasının ardından ilgili üyelerin mil bakiyelerine yansıtılacak.

"Hizmetlerimizi zenginleştirmeye özen gösteriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kıtaları aşan başarılarına yaptıkları işbirliği anlaşmalarıyla katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Misafirlerin seyahat deneyimini daha konforlu ve ayrıcalıklı hale getirmek için gayretle çalıştıklarını kaydeden Ekşi, "Hizmetlerimizi zenginleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu işbirliğiyle misafirlerimizin daha fazla noktaya, daha kolay seyahat edebilmelerine imkan sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ise 36 yıldır Türkiye'nin yerli ve milli bir markası olarak büyüyüp gelişirken, güçlü işbirliklerine de imza attıklarını belirtti.

Vardar, bu kapsamda Türkiye'nin gururu ve en değerli markası THY ile işbirliğine imza atmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını aktararak, "Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlarla, global markalara verebileceğimiz hizmet ve kalite derecemizi yükseltirken THY ile yaptığımız iş ortaklığıyla da bunu taçlandırmış olduk. Bu işbirliğini Jolly markasının hem güvenilirliğini hem de gücünü ortaya koyması açısından önemli buluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

THY yolcuları internet sitesinde yer alan "Ek hizmetler-otel rezervasyonu" sekmesinden veya "https://turkishairlines.jollytur.com/" internet adresinden erişime sunulan otel seçeneklerinden rezervasyon yapabilecek.

Etiketler : THY Basın Müşavirliği Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar THY
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