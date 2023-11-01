THY uçuşları normale döndü

Network alt yapısının çökmesi nedeniyle birçok seferini iptal eden THY, yaklaşık 7 saat aranın ardından arızanın giderilmesi sonrası check-in işlemlerine başladı. Uzun süredir havalimanında bekleyen yolcular check-in işlemlerinin başlamasının ardından işlemlerini yaptırmak için bankolara yöneldi. Türk Hava Yolları'nın iç ve dış hat seferleri saat 22.30 itibariyle yeniden başladı.